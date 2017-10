dinsdag 10 oktober 2017

Ekol Logistics legt nieuwe bloktrein in tussen België en Italië

Amper enkele weken na de lancering van een nieuwe bloktreinverbinding tussen Boedapest en Keulen als eerste treinoplossing in de Ekol East/West-corridor, legt de Turkse logistieke dienstverlener uit Istanbul een nieuwe bloktrain in tussen Zeebrugge (België) en Triëste (Italië). De nieuwe verbinding is bedoeld als ondersteuning van de netwerkexpanise van Ekol in de Zuid/Noord-corridor die voor de verbinding van de strategische markten zorgt. Bedoeling van Ekol Logistics is meer intermodale connecties binnen Europa te bieden. In januari verbond het bedrijf het Middellandse Zeebekken met de Baltische Zee via een Trieste/Kiel-trein. De nieuwe dienst zorgt thans voor een nieuwe rechtstreekse verbinding tussen de Middellandse Zee en de Noordzee. De nieuwe bloktrein is de eerste directe treinverbinding die Turkije, Iran en het Midden-Oosten verbindt met de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Ierland). De trein biedt twee vertrekken per week vanuit de EMT Trieste Terminal. De nieuwe dienst mikt over verschillende transporttypes, zoals mega-trailers, containers en swap bodies. Meer info: http://www.ekol.com.

+ 2 FOTO's