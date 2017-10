Bart Van Rossum en Jochen Van Hoydonck zijn met HTC-Colombus al op zoek naar nieuwe ruimte voor uitbreiding Op de nieuwe site beschikt HTC MS over vier wasstations De nieuwe site van tankreinigingsbedrijf HTC MS loopt al goed vol ‹ ›

woensdag 4 oktober 2017

HTC-Columbus neemt tweede site in Antwerpse haven in gebruik Begeleide en niet-begeleide containerstroom van elkaar gescheiden

HTC-Columbus N.V. heeft aan de Kastelweg in de Antwerpse haven een tweede site met vier wasstations ingehuldigd. Aldaar concentreert het bedrijf de reiniging van niet begeleide tankcontainers. Ook partner I.T.A.C.T., gespecialiseerd in de herstelling van tankcontainers, vindt er een onderkomen. HTC-Columbus investeerde 2,5 miljoen euro in het nieuwe project, exclusief waterzuivering. Nu al lijkt de nieuwe site, om operationele redenen vlakbij de eerste aan Kaai 373 gelegen, een succes te zijn. Bart Van Rossum, verantwoordelijk voor Site management en Operations bij HTC-Colombus, denkt nu al luidop aan verdere uitbreiding.

HTC-Colombus, dat door twee families wordt gecontroleerd, is sinds 2004 als tankreinigingsbedrijf actief in de Antwerpse haven. Aanvankelijk zetten zusterbedrijf HTC Herenthout en Marpobel aan Kaai 261 een operationele samenwerking op, waarbij elke partner zijn respectieve know-how inbracht. In 2004 kwam die samenwerking ten einde. Aan Kaai 373 aan het Industriedok bouwde HTC-Colombus toen op eigen kracht een reinigingsstation voor tankcontainers uit. Aanvankelijk waren er vijf wasstraten, maar twee jaar later werden er daar drie aan toegevoegd. Tot voor kort behartigde HTC-Colombus aan het Industriedok de reiniging van zowel bemand als onbemand tankcontainervervoer.

Familiaal ecosysteem noopt tot uitbreiding

Aan het Industriedok zijn op de 26.000 m² grote site intussen vier zusterbedrijven actief. Naast HTC-Colombus, zeg maar de tankreinigingsactiviteiten, zijn ook MTD N.V., MTD MS (Maritime Services) N.V. en AVM B.V.B.A. er actief.

MTD behandelt en verwerkt er sludge (olie en oliehoudende watermengsels, afkomstig uit de machinekamer van zeeschepen). MTD MS (Maritime Services) N.V. haalt de reststromen op bij schepen en treedt tevens op als leverancier van stores (levensmiddelen, drank, reinigingsproducten, scheepsbenodigdheden, …).

“MTD MS werkt nauw samen met de Nederlandse zuster MTD B.V. (Wemeldinge), die daarvoor over een eigen vloot beschikt.”, stelt Bart Van Rossum. AVM, ten slotte, treedt op als uitbater van de waterzuiveringsinstallatie voor alle op de site gevestigde bedrijven. “Het aanpalende MTD had nood aan extra-opslagcapaciteit. HTC-Columbus diende noodgedwongen zijn container storage-capaciteit af te bouwen. Er restte ons bijgevolg weinig keuze dan naar een tweede suite uit te kijken”, luidt het.

Aan het Industriedok is trouwens ook I.T.A.C.T. N.V. werkzaam, een externe partner die instaat voor de herstellling van tankcontainers, alsook voor de keuring en certificatie van de laadkisten.

Nauwe wisselwerking

Op de nieuwe site van 8.600 m², die in tegenstelling tot de oude niet via het water ontsloten is, wordt voor I.T.A.C.T. zowat 600 m² gereserveerd. Hart van HTC CS (Container Services) worden de vier wasstations. De volledig ingekuipte site beschikt over een ADR-parking en een opslagcapaciteit van een duizendtal TEU.

“Belangrijkste ingreep evenwel is dat HTC CS focust op het onbegeleid vervoer, de reiniging van de begeleide tankcontainers blijft op de oorspronkelijke site. Aan het Industriedok behouden we één afgesloten reinigingsbaan voor sterk geurende producten (acrylaten, nvdr.). De latex-unit, een speciaal circulatiesysteem dat op de container wordt aangesloten voor voornamelijk latex-reiniging, wordt wel naar de Kastelweg overgeheveld. De afvalstromen worden naderhand naar AVM voor verdere verwerking afgevoerd”, zo nog Van Rossum.

Bredere marktpositionering

Op de site aan het Industriedok reinigt HTC-Columbus een honderdtal tankcontainers per dag, waarvan een kwart niet-begeleid zijn.

“Door de opsplitsing van de activiteiten creëren we er opnieuw groeimogelijkheden voor het rijdend vervoer. Onze ambitie is de vrijgekomen capaciteit zo snel mogelijk optimaal te benutten. Tot op heden waren we in de markt vooral bekend voor de meer complexe reinigingsopdrachten. Nu we opnieuw capaciteit vrij hebben voor het bemand vervoer kunnen we ons iets breder in de markt positioneren”, onthult business manager Jochen Van Hoydonck.

Klanten van HTC zijn grote tankvervoerbedrijven uit heel Europa. Naast zijn verregaande reinigingsexpertise, weten die klanten ook de onafhankelijkheid van HTC naar waarde te schattten. “In tegenstelling tot de concurrentie, heeft HTC geen eigen transportbelangen te verdedigen”, besluit Van Hoydonck met een knipoog.

HTC beschikt over vier tankreinigingsites

HTC startte in 1998 een eerste tankreinigingsstation op in de industriezone Klein-Gent te Herenthout. Het ging er van start met twee wasstraten, maar de capaciteit werd snel verdubbeld. HTC-Tankcleaning te Herenthout baat momenteel vijf wasstraten uit, waarvan eentje specifiek bestemd voor de reiniging van acrylaten. De installaties worden ingezet voor reinigingsopdrachten binnen zowel de voeding als de chemie. In Herenthout baat het bedrijf ook een eigen waterzuiveringsinstallatie uit.

In 2000 werd HTC Wallonie opgericht, dat drie wasstraten en een uitgebreide waterzuiveringsinstallatie in gebruik nam. Door de samenwerking met en ander reinigingsstation in de buurt van de Luikse industriezone werd om strategische redenen in 2012 achter de wasactiviteiten een punt gezet. HTC Wallonie spitst zich sindsdien uitsluitend toe op de zuivering van industrieel afvalwater voor bedrijven, stortplaatsen, industriële reinigingsbedrijven en dies meer.

Toen de samenwerking met Marpobel werd beëindigd, werd in 2004 HTC-Colombus opgericht, bedrijvig aan het industriedok in de Antwerpse haven. Het bedrijf baat er acht wachtstraten uit, waarvan één bestemd voor acrylaten. De focus ligt er op de chemie.

In 2010 werd in Manage Watco Tank Cleaning overgenomen, dat tot HTC Seneffe werd herdoopt. De installatie werd volledig ontmanteld en heropgebouwd. Momenteel verzorgt men er zestigtal reinigingen per dag voor zowel de chemie, de bulk en de voeding. Specifiek voor de voeding worden er momenteel twee wasstraten bijgebouwd. Dat zal hun aantal op zes brengen.

In 2017 start HTC CS (Container Services) zijn activiteiten op langsheen de Scheldelaan. Het bedrijf focust exclusief op de reiniging van niet begeleide tankcontainers in de chemie.