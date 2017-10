dinsdag 3 oktober 2017

Op talent staat geen leeftijd 55-plussers nodigen zelf bedrijven uit om kennis te maken met hun ambitie

De economie en de arbeidsmarkt zijn dynamische systemen. Vraag en aanbod variëren en zorgen voor uiteenlopende spanningen op de arbeidsmarkt, waar periodes van laag- en hoogconjunctuur elkaar opvolgen. In de geschiedenis van de afgelopen decennia, zagen we dat wanneer bij een aantrekkende economie bedrijven overgingen tot nieuwe aanwervingen, de groeiende deelname aan de arbeidsmarkt vooral gerealiseerd werd door de instroom van meer jonge mensen in het arbeidsproces. Meer mensen aan het werk betekende historisch gezien quasi automatisch een verjonging van de werkende bevolking.

De komende decennia staan we voor een bijzondere uitdaging: in plaats van een vroegtijdige vervanging van ouderen op de arbeidsmarkt, moeten we door langer te werken zorgen voor een doorgroei van de ouderen op de arbeidsmarkt. Ervaring behouden en benutten wordt één van de strafste uitdagingen die op ons afkomen.

Anders werken

Inzicht, kennis en creativiteit worden steeds belangrijker om arbeidsplaatsen efficiënt in te vullen. Flexibiliteit over de manier waarop, het tijdstip en de locatie waar medewerkers hun job doen, zal doorslaggevend worden voor werknemers en werkgevers. De dynamiek in taken en functies zal nog verhogen en naarmate de nood aan kennis verhoogt, onder meer door toenemende informatisering en virtuele realiteit, wijzigt ook de jobinhoud steeds sneller. Robots en geautomatiseerde systemen handelen de routinezaken af. Mensen komen er straks maar aan te pas als de computers het niet kunnen. En dat vergt een heel andere manier van werken en denken over jobs en functies.

Eigen initiatief

Die economische en demografische omwentelingen met elkaar verzoenen, gaat ons alleen lukken als we bereid zijn tot een volledige cultuuromslag in ons denken over werven en werken. Een aanpak die we niet langer mogen uitstellen. In een vergrijzende maatschappij zullen we dus ook op zoek moeten naar meerwaarde en geslaagde matches met oudere medewerkers die nog ambitie hebben voor een uitdagende job.

VDAB is er van overtuigd dat er succes mogelijk is als alle partijen meer samenwerken vanuit hun sterktes en talenten dan vast te houden aan formele vormen van werven en het invullen van functies. Door met een open mind rechtstreekse contacten te bevorderen tussen werkgevers en 55-plussers zetten we alvast een eerste stap. In alle Vlaamse provincies nemen 55-plussers zelf de praktische organisatie van een netwerkevenement in handen om de toenadering tussen werkgevers en oudere werkzoekenden op een positieve manier te bevorderen.

Productiever

“Op de werkvloer is het belangrijk om een goede mix van leeftijden te combineren met een goede match van competenties. Universitair onderzoek toont immers aan dat organisaties met een grote variatie aan leeftijden doorgaans het meest productief zijn”, zegt VDAB gedelegeerd bestuurder Fons Leroy daarover. “Daar willen we op inspelen door werkzoekende 55-plussers zelf een netwerkevent te laten organiseren in hun provincie, voor andere werkzoekende 55-plussers en werkgevers.”

De provinciale evenementen vinden plaats verspreid over de maand oktober. De organisatoren hebben een duidelijk doel voor ogen, zegt deelneemster Linda daarover: “We willen werkgevers vooral laten zien dat we helemaal mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen en ze heus wel een voordeel kunnen doen door een oudere werknemer binnen te halen.”

Wil je als bedrijf mee evolueren met de toekomstige uitdagingen van de arbeidsmarkt en ben je overtuigd dat er op talent geen leeftijd staat, dan kun je de evenementen actief ondersteunen of deelnemen. Meer informatie vind je op vdab.be of bij je provinciale VDAB.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.