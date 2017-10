vrijdag 13 oktober 2017

Re-Treated neemt bedrijfsleiders mee op digital detox naar Colombia

Start-up Re-Treated biedt aan bedrijfsleiders business retreats van een week op een privé-eiland in Colombia. De focus ligt op entrepreneurs die nood hebben aan de broodnodige ademruimte om hun ondernemend vuur terug aan te wakkeren. Aanleiding tot deelname is drieledig, met name deconnecteren tijdens deze digital detox, focussen op business-inspiratie en groeien als mens. Re-Treated poogt een antwoord te bieden op de epidemie van burn-outs en de aanhoudende stress waar ondernemers mee te kampen hebben. Daarnaast tacklet de start-up ook minder zichtbare gevolgen van de information overload, zoals een sociaal leven dat onder druk komt te staan en de steeds vaker voorkomende fysieke klachten. Coach Stephan Van Eesbeek en Bart Van Bambost, HR-expert met meer dan twintig jaar ervaring bij Danone en Nike, begeleiden de deelnemers in diepgaande sessies waarin op business-oplossingen wordt gefocust, afgewisseld met persoonlijke coachings, ademhalingstechnieken en excursies in het weelderige groen van de Colombiaanse wildernis. Meer info: 0495/90.50.29 of http://www.re-treated.com.