woensdag 4 oktober 2017

Derde fase ontwikkeling bedrijventerrein La Corbeille van start

In Westmeerbeek is de derde fase van de ontwikkeling van bedrijventerrein La Corbeille van start gegaan. De oplevering van de KMO-units in deze nieuwbouwblok is gepland voor april 2018. Net als bij de vorige fase, wist projectontwikkelaar Tervia al een groot deel van de units aan de man te brengen.

De nieuwbouwblok uit fase 3 neemt een oppervlakte in van circa 5.600 m², waarbij er zowel KMO-units op het gelijkvloers als op verdieping worden gerealiseerd. Van de 27 KMO-units op het gelijkvloers, zijn er inmiddels 22 verkocht. Op het verdiepingsniveau is er ruimte voor bijkomende mogelijkheden die nog een concrete invulling moeten krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan een personal trainings-center, archiefruimte, dienstencentrum, …

Op het bedrijventerrein La Corbeille zijn inmiddels vijftig bedrijven actief. In de loop van 2018 zal dat aantal tot 80 à 100 aangroeien.