woensdag 4 oktober 2017

Wereldwijde autoverkoop op naar recordhoogte

Tegen 2019 bereikt de verkoop in de auto-industrie een nieuwe recordhoogte, zo blijkt uit recent onderzoek van Euler Hermes. Ze voorspellen voor het eerst een jaaromzet van boven de 100 miljoen euro. Van waar komt deze groei?

De automarkt in China groeit dit jaar met 2% en in 2018 met 3,2%. In 2020 zal de verkoop een recordhoogte bereiken van 24 miljoen auto's. Ondertussen groeit ook het aandeel van de elektrische voertuigen sterk. Onder meer door een royale subsidie van 23% van de Chinese overheid.

Minder schulden

De financiële gezondheid van de auto-industrie verschilt sterk per land. Bij Japanse autofabrikanten en Italiaanse leveranciers is de winstgevendheid het hoogst. De schuldenlast van fabrikanten is nu lager dan voor de crisis, met uitzondering van Amerikaanse en Italiaanse producenten. Ook liquiditeit en investeringen blijven stabiel.

Recordaantal electrische wagens

Ondanks het dieselschandaal in Duitsland en de daling van het dieselmarktaandeel het afgelopen jaar, steeg de totale autoverkoop in de eerste 6 maanden van 2017. Euler Hermes verwacht dat de wereldwijde autoverkoop met 2,1% groeit in 2017 (tot 95,8 miljoen USD) en met 2,5% in 2018 (tot 98,2 miljoen). China en India zijn de grootste aanbrengers van deze groei. De daling in de VS en UK wordt ruimschoots goed gemaakt door hun stijging.

Ook verwacht Euler Hermes dat er dit jaar nog meer dan 3 miljoen elektrische wagens zullen rondrijden. Marktleiders zijn China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS. Volgens de voorspellingen zal 2/3 van de wereldwijde elektrische wagenverkoop in handen zijn van China en de Verenigde Staten tegen eind 2017. Overheidssubsidies, uitbreiding van het laadnetwerk en dalende batterijprijzen (door de technologische vooruitgang) zijn de belangrijkste factoren voor de deze groei.

Lees meer

Het rapport evalueert de auto-industrie in 8 belangrijke landen (China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS). De aandacht gaat vooral uit naar verkoopcijfers, het marktaandeel van elektrische auto's, de winstgevendheid en de stand van zaken rondom innovatie. U vindt het volledige rapport hier.

http://www.eulerhermes.com/economic-research/publications/Pages/the-auto-world-championship-the-race-for-sales-electric-cars-profitability-and-innovation.aspx?postID=1194