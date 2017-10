woensdag 4 oktober 2017

’t Werkpand Waregem is succesverhaal

Ruim een half jaar na de officiële opening van ’t Werkpand Waregem zijn alle beschikbare ateliers verhuurd. Een en ander duidt erop dat er duidelijk nood is aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor jonge ondernemers in de regio. De verhuurde ateliers zijn ruim en geschikt voor diverse activiteiten. Ideaal voor een jonge ondernemer die de garage of berging thuis is ontgroeid en op zoek naar een professionele uitvalsbasis is.

Vier jonge starters ontplooien zich vandaag vanuit ’t Werkpand. Schrijnwerker Hannes Snoeck van Fesko B.V.B.A. was de eerste huurder. Al gauw kreeg hij het gezelschap van het duo Emmy Beyls en Nicolas Doutreligne die samen Pulsar Fotografie vormen. Ook Sietse Van Haute, die met de firma Cornquet glutenvrije kroketten maakt, nam zijn intrek in ’t Werkpand. Geert Titeca vestigde zich in het laatste atelier. GECI Services organiseert evenementen en verhuurt springkastelen en kleine discobars.

Met de realisatie van ’t Werkpand Waregem en Ondernemerscentrum Brugge is het netwerk van startersinfrastructuren (17) in West-Vlaanderen dit jaar compleet. Binnen dit netwerk blijft Actie voor Starters zich dagelijks inzetten op het ondersteunen en aanbieden van laagdrempelige, flexibele oplossingen voor jonge ondernemers.