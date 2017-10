donderdag 5 oktober 2017

Omvorming kanaal Bossuit-Kortrijk wordt “complex project”

De omvorming van het kanaal Bossuit-Kortrijk komt een serieuze stap dichterbij. Vlaanderen start met een “complex project”: een vereenvoudigde procedure waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een cruciale schakel in de Seine/Schelde-verbinding, een watersnelweg die het Scheldebekken binnen enkele jaren rechtstreeks met het hart van Frankrijk moet verbinden.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie, maar kent een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. De schippers van grotere schepen kunnen het kanaal dus niet gebruiken en moeten noodgedwongen via Gent de boven-Schelde opvaren. Die omweg kan tot wel 138 kilometer oplopen. Als het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt uitgebouwd, kan het doorgroeien tot een cruciale schakel in de Seine/Scheldeverbinding van de toekomst.

De Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor de opstart van een “complex project”. Dat is een vereenvoudigde procedure, waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen gaan onderzoeken. Alle aspecten komen binnen deze procedure aan bod: mobiliteit, economie, maar ook erfgoed, leefbaarheid, impact op het stedelijk weefsel, gevolgen voor de ruimere omgeving … Er moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. Zo is er nog niet beslist of het huidige tracé uitgebouwd wordt dan wel of er een alternatieve verbinding komt, elders op het grondgebied van Kortrijk. De eventuele ontwikkeling van een nieuw regionaal overslagcentrum, dat de watersnelweg ontsluit voor lokale bedrijven, zal ook bekeken worden . Alle denkpistes zullen met een open blik worden onderzocht, zo heet het.

Ultieme doelstelling van de Vlaamse overheid is een watersnelweg te creëren voor schepen die drie lagen containers kunnen vervoeren. Eén dergelijk schip haalt in één klap meer dan tweehonderd vrachtwagens uit de file.

Er is nu een duidelijke timing: de onderzoeksfase moet eind 2018 afgerond worden. Alle invalshoeken worden dan in een finaal ontwerp verzameld. Dat fungeert op zijn beurt als leidraad voor de volgende realisatiefase.