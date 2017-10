vrijdag 13 oktober 2017

Daerden en C° bouwt nieuwe productiehal in Riemst

Welfselproducent Daerden en C° is van start gegaan met de bouw van een productiehal voor predallen. Het uitbreidingsproject vergt een investering van 2,5 miljoen euro. De uitbreiding van het productie-apparaat dringt zich op omdat het bedrijf zich meer en meer op grotere projecten richt. De nieuwe hal komt op een perceel grenzend aan het huidige fabrieksterrein Op 't Reeck te Riemst. Daerden haalde vorig jaar een omzet van ongeveer 7 miljoen euro. Predallen zijn geprefabriceerde vloerplaten die vooral in de appartementsbouw en op grote werven worden gebruikt. Samen met de welfsels - in alle maten en afwerkingen - en prefab-betonelementen op maat, kan de Limburgse KMO zodoende voor elke vloervraag in de ruwbouw een gepaste oplossing bieden. Competitief wapen van Daerden is de combinatie van de productie van klassieke welfsels, predallen en prefab-elementen. Meer info: 012/45.14.53 of http://www.daerden.be.