vrijdag 6 oktober 2017

Bankkaart ook voor kleine bedragen populairst Elektronisch betalen niet te stuiten

Consumenten betalen steeds vaker met de kaart. Ook al is de aankoop maar voor een klein bedrag: een brood, iets drinken op een terrasje. Steeds meer handelaars beseffen dat en bieden de mogelijkheid aan om elektronisch te betalen. Bovendien zit ook het betalen via de app, met de smartphone, in de lift. Ons geld maakt langzaam maar zeker de stap naar de 21ste eeuw. Want we blijven een van de landen in Europa waar nog de meeste cash in omloop is.

De statistieken bewijzen het elke keer opnieuw: elektronische betalingen zitten duidelijk in de lift in ons land. In 2016 steeg het aantal elektronische betalingen voor bedragen onder de 5 euro met een derde ten opzichte van een jaar eerder, voor bedragen van minder dan 10 euro met bijna 20%. Toch blijft de Belg vooral met cash betalen.

Dat steeds meer handelaars hun klanten met de kaart laten betalen, is helemaal niet zo verrassend. Het is immers veel veiliger voor iedereen. Cash kan je verliezen, het kan gestolen worden. Elektronisch betalen is helemaal veilig. De complete betaaltransactie is door de hedendaagse technologie zodanig beveiligd dat zelfs wanneer hackers het platform zouden kunnen binnendringen, de data zo zwaar zijn geëncrypteerd dat ze onbruikbaar zijn. Of de betaling nu met de kaart, on-)line of via de smartphone gebeurt, maakt daarbij geen enkel verschil.

Elektronisch betalen onvermijdbaar

Dat het betaalproces 100% veilig is, is een must om consumenten én handelaars te overtuigen om cash helemaal in te ruilen voor de elektronische betaling. De andere voorwaarde is natuurlijk dat de handelaar de optie aanbiedt. Want iedereen heeft het al wel eens meegemaakt: niet genoeg cash op zak hebben en automatisch naar een alternatief, de kaart of een app, grijpen. Om dan te moeten vaststellen dat de handelaar jammer genoeg niet over zo’n alternatief beschikt.

Dat scenario is binnen enkele jaren wellicht alleen nog een herinnering. Vergelijk het met de periode waarin iedereen op vakantie zijn Belgische franken moest inruilen tegen Italiaanse lires of Spaanse peseta’s, om op vakantie verder te kunnen. De euro heeft dat allemaal opgelost. Geen gedoe meer met omrekenen, omwisselen, waardeverschillen. Hetzelfde met de stap van cash naar elektronisch betalen: geen gedoe meer. Het gebruikscomfort en de beveiliging staan immers nu al op punt. Binnen 5 jaar is er geen handelaar meer die het zich nog kan permitteren om geen elektronisch betalen aan te bieden.

De grootste uitdaging is de KMO-markt, omdat die bedrijven in de eerste plaats de kosten zien. Maar daarbij onderschatten zij de troeven van een eigen terminal: je betaalt wel een maandelijkse huur maar je bespaart op het heen-en-weer-rijden naar de bank met cash geld. Je vermindert de kans op én de impact van diefstallen en overvallen. En je biedt een extra service die ook de “digital minds” aan je bindt.

Grote bedragen?

En wat met grote bedragen? Handelaars die speciale software laten installeren kunnen hun klanten vandaag al de mogelijkheid aanbieden om dat grote bedrag in drie te splitsen voor betalingen met een gewone kaart. Zo hoeft de consument zijn kredietkaart niet te gebruiken. En daarbij lopen de handelaars geen enkel risico. Zij krijgen hun geld - de hele som - meteen bij de aankoop. In Frankrijk is dit systeem al erg succesvol en in Scandinavië is het de normaalste zaak van de wereld.

Maar Scandinavië is dan ook “het grote voorbeeld” wanneer we het hebben over een samenleving met geen, of toch veel minder cash. De grootste Noorse bank lanceerde verleden jaar al het idee om tegen 2030 cash geld af te schaffen. Om te beginnen wilden ze eerst het briefje van 100 Noorse Kronen, en daarna de kleinere briefjes en munten, afschaffen. Kwestie van de bevolking aan het idee te laten wennen.

We zijn in ons land nog lang niet zo ver als pakweg in Zweden. Op drukke dagen zie je bij ons de mensen vaak staan aanschuiven bij de bankautomaten in winkelstraten. In Zweden verdwijnen die automaten uit het straatbeeld. Omdat daar meer dan acht op de tien betalingen met de kaart gebeuren. Het begrip “kontantfri” is er helemaal ingeburgerd: winkels waar je zelfs niet meer met cash kan betalen.

Voorlopig verkiezen we in België toch het duurste, omslachtigste en onveiligste betaalmiddel: cash. Betalen met munten en biljetten is een gewoonte waar we niet snel van af raken. Maar zowel voor de handelaar als voor de consument zijn er voldoende veiligheidsgaranties én kunnen de meeste (psychologische) hinderpalen om massaal voor elektronisch betalen te kiezen makkelijk weggewerkt worden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Keyware Technologies N.V. (Zaventem)).

Meer info: 02/346.25.23 of www.keyware.be.