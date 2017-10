dinsdag 10 oktober 2017

Irena Amromin wordt partner bij Ahead

Ahead N.V. (Brussel), gespecialiseerd in het identificeren en selecteren van managers, heeft Irena Amromin (foto) als partner aangesteld. Na meer dan 15 jaar ervaring als advocaat, waarbij zij multinations vertegenwoordigde en ook de Europese Commissie en de Wereldbank adviseerde, startte ze in 2050 haar loopbaan in executive search bij Inexsa Executive Search (Brussel).