vrijdag 13 oktober 2017

Schroders Global Investor Study 2017: Duurzaam beleggen in opmars

Uit een onderzoek onder meer dan 22.000 beleggers uit 30 landen blijkt dat duurzaam beleggen wereldwijd in opmars is. Het onderzoek laat ook zien welke landen voorop lopen en welke landen juist achterlopen als het gaat om duurzaam gedrag, zoals afval recyclen, en duurzaam beleggen. Overal ter wereld beschouwen beleggers duurzaam beleggen als manier om niet alleen verandering op het gebied van ondernemingsbestuur, maatschappij en milieu te bevorderen, maar ook winst te behalen.

Duurzaam beleggen is in opmars:

Wereldwijd wordt duurzaam beleggen steeds belangrijker voor beleggers: 78% gaf aan dat het voor hen nu belangrijker is dan vijf jaar geleden; 32% noemde het veel belangrijker en 46% een beetje belangrijker. Van de Belgische beleggers vond 69% duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden; voor 19% was het veel belangrijker en 50% een beetje belangrijker.

Beleggers willen er graag meer over weten. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaam beleggen wereldwijd het meest genoemde beleggingsonderwerp is waarover mensen meer kennis zouden willen hebben, vóór onderwerpen zoals beleggingscategorieën en het rente op rente effect. Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, voegt hieraan toe: "Zowel wereldwijd als in België lijken beleggers meer te voelen voor het maken van positieve keuzes door te beleggen in bedrijven die proactief met ESG-kwesties bezig zijn of die beter scoren dan hun concurrenten, dan voor negatieve keuzes waarbij bepaalde bedrijfstakken of bedrijven worden uitgesloten."

Bovendien steken ze een toenemend deel van hun geld in duurzame beleggingen: 64% van de wereldwijde beleggers (54% van de Belgen) heeft in de afgelopen vijf jaar meer belegd in duurzame fondsen. Wim Nagler licht toe: "Dat er, vergeleken met het wereldwijde cijfer, wat minder Belgische respondenten zijn die meer of veel meer geld in ESG-fondsen hebben belegd, hangt mogelijk samen met het feit dat de gemiddelde Belgische belegger al meer geld in dergelijke beleggingen had zitten."

Deze trend lijkt in Azië en in Noord- en Zuid-Amerika sterker te zijn dan in Europa.

Waarom gaan mensen meer duurzaam beleggen?

Het onderzoek toont aan dat beleggers duurzaam beleggen beschouwen als manier om niet alleen veranderingen in maatschappij, milieu en ondernemingsbestuur te bevorderen, maar ook om winst te maken.

Op de vraag of ze in duurzame fondsen beleggen, of zouden beleggen, vanwege de positieve impact of vanwege de potentiële winst, toont het gemiddelde antwoord voor alle soorten fondsen aan dat wereldwijd een positieve impact belangrijker wordt gevonden (38%) dan winst (32%). Van de Belgische beleggers daarentegen belegde 33% in duurzame fondsen voor de winst, terwijl 31% de mogelijke positieve impact het belangrijkste vond.

De potentiële winst, zo blijkt uit het wereldwijde gemiddelde, is ook een belangrijk gewenst resultaat van duurzaam beleggen, naast een positieve impact zoals het bevorderen van veranderingen in ondernemingsbestuur, maatschappij en milieu.

Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, concludeert: "Het is zeer bemoedigend te zien dat duurzaam beleggen steeds meer gemeengoed wordt. Winstgevendheid blijft het belangrijkste beleggingscriterium, maar de belangstelling voor duurzaamheid neemt toe, vooral in landen waar je dat niet zou verwachten. Maar beleggers beseffen ook dat duurzaamheid en winst nauw met elkaar verweven zijn. Ze zoeken naar ondernemingen die succesvol bezig zijn zich aan te passen aan de veranderingen in maatschappij en milieu om financieel en maatschappelijk rendement te behalen. Beleggers begrijpen dat aspecten zoals een sterk ondernemingsbestuur en diversiteit invloed kunnen hebben op de winst, een inzicht dat wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. De veranderingen in maatschappij en milieu gaan sneller dan ooit. Klimaatverandering, ongelijkheid en vergrijzing vormen enorme uitdagingen. Uit het onderzoek van Schroders blijkt dat beleggers bereid zijn hun bijdrage te leveren en zich bewust zijn van de invloed die beleggingen in groene technologie en maatschappelijke impact kunnen hebben".