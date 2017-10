Dominic De Gruyter en Lucien Smolders mikken met P.F.L. op zowel organische als externe groei P.F.L Groep investeerde ruim 2 miljoen euro in een nieuw bedrijfspand in Beerse ‹ ›

vrijdag 13 oktober 2017

AV-specialist P.F.L. neemt nieuw pand in Beerse in gebruik Overnamegesprekken met branchegenoot lopend

P.F.L. Audio Visual heeft in Beerse een nagelnieuw bedrijfspand in gebruik genomen. Met inbegrip van het bedrijfsterrein vergde een en ander een totaalinvestering van 2,1 miljoen euro. Op een aanpalend terrein van 1.250 m² in de bedrijfszone Rouwbergskens heeft de KMO een aankoopoptie lopen. Die uitbreiding zou er wel eens vroeger kunnen komen dan verwacht. P.F.L. voert momenteel immers overnamegsprekken met een sectorgenoot.