maandag 9 oktober 2017

Nacalculatie is must voor transporteurs

Transportbedrijven hebben weinig of geen zicht op kosten en kostenstructuren. Op vraag van de sector legde VIL in het project Nacatrans (Nacalculatie Transport) een methodiek vast en ontwikkelde het een eenvoudige reken-tool die de effectieve rendabiliteit weergeeft op het niveau van de transportopdracht.

Nacalculatie verschaft bedrijfsleiders inzicht in kosten en geeft aan waar die gereduceerd kunnen worden of waar tarieven effectief te laag liggen. Het is thans aan de sector om hiermee aan de slag te gaan.

Het project Nacatrans komt tegemoet aan een dringende nood die leeft bij de kleine en middelgrote transportbedrijven om zicht te krijgen op gemaakte kosten. In tegenstelling tot grotere transporteurs beschikken zij minder over de know-how en middelen om ex post-calculatiefunctionaliteiten in te bouwen in hun IT-systemen. VIL ontwikkelde daarom een laagdrempelige reken-tool, die eenvoudig te implementeren, gebruiksvriendelijk en makkelijk te interpreteren is. Een goed inzicht in opbrengsten, kosten en waar die ontstaan, helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken met betrekking tot werk, na te streven klanten en prijszetting.

Positief is de vaststelling dat de meeste transportbedrijven geïnvesteerd hebben in automatisering en over grote hoeveelheden data beschikken. Keerzijde is echter dat deze ruwe data vaak niet geschikt zijn om nacalculatie op te zetten. Bij meer dan de helft van de deelnemende bedrijven waren de activiteiten die de boordcomputer registreert, niet te linken met de transportopdrachten die worden bijgehouden in het Transport Management-systeem (TMS). Andere vaststelling is dat chauffeurs het vaak niet al te nauw nemen met het correct en tijdig registreren van activiteiten in hun boordcomputer. Dit project mag gelden als een wake-up call naar de sector om systemen dermate in te richten en te gebruiken dat ze data opleveren die bruikbaar zijn voor business intelligence-toepassingen, zoals nacalculatie. Bij bedrijven waar de data wel aan de vereisten voldoen, konden het nut en de toegevoegde waarde van de reken-tool worden vastgesteld.

Projectdeelnemers zijn: Andiprim, Avantida, Colfridis, Hertsens, Globis, Group GTS, Magellan Logistics, TDL Group en Trafuco.