woensdag 11 oktober 2017

Vijf cloud-gebruikers en hun uitdagingen

Cloud computing is helemaal ingeburgerd. Uit een rapport van IDC blijkt dat 68% van de bedrijven cloud gebruikt. Toch werkt niet ieder bedrijf op dezelfde manier in de cloud. OVH, specialist op het gebied van cloud- en Internet-infrastructuren, zet de gebruikers en hun uitdagingen op een rijtje. De aandacht gaat achtereenvolgens naar de web hosting-gebruikers, de selectieve of tactische IaaS-adopters, start-ups en digital natives, cloud-migranten en SaaS-editors.