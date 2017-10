woensdag 11 oktober 2017

Voeders Decadt investeert in perslijn voor varkensvoeders in korrelvorm

Voeders Decadt N.V. (Oostnieuwkerke), leverancier van varkens- en rundveevoeders, heeft, naast de bestaande productielijn voor voeders in meelvorm, geïnvesteerd in een volautomatische perslijn om in te spelen op het toenemend belang van voeders in korrelvorm. Voorts plaatste het bedrijf een graanreiniger en een grotere stortput. Voeders Decadt ging in 1958 van start. Jozef Decadt, vader van de huidige zaakvoerders Frank en Marc Decadt, begon toen een handel in varkens- en rundervoeders. Toen de tweede generatie aantrad, besloot de familie om vanaf 1978 zelf veevoeders te produceren. In 2003 beperkte de focus op de site in Oostnieuwkerke zich exclusief tot de productie van varkensvoeders. De productie van rundervoeders werd uitbesteed. Vijf jaar later stapte de derde generatie in het bedrijf. In de voorbije tien jaar noteerde Voeders Decadt een omzetverdubbeling. In 2012 optimaliseerde de familiale KMO de maal-menglijn. Twee jaar later werd een bijkomende loods opgetrokken en de opslagcapaciteit fors uitgebreid. Op dit ogenblik produceert Voeders Decadt varkensvoerders volgens een tweehonderdtal verschillende recepturen. Met zo'n 200.000 ton voeder per jaar en 35 medewerkers is Voeders Decadt een middelgrote speler in ons land. Meer info: 051/20.38.66 of http://www.decadt.be.