maandag 9 oktober 2017

Xelis stelt Kristof Spagnoli als ceo aan

Xelis Hospitality (Antwerpen), een vastgoedvennootschap in oprichting die focust op het investeren in en verhuren van hotelvastgoed in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg heeft Kristof Spagnoli als ceo aangesteld. Spagnoli was in de voorbije elf jaar actief als partner van advocatenkantoor Eubelius. Hij startte zijn carrière in 1994 bij een gereputeerd Antwerps fiscaal advocatenkantoor alvorens in 2006 de rangen van Eubelius te versterken.