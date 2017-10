maandag 9 oktober 2017

Transportgroep Vanderhasselt slorpt Van Rijckeghem Transport op

Transportgroep Vanderhasselt (Ternat) neemt Van Rijckeghem Transport B.V.B.A. (Geraardsbergen) over. Door de overname breidt Vanderhasselt zijn transportvloot uit met 35 eenheden waardoor die nu 152 transport-units telt. Het vergroot voorts zijn aandeel in de distributiesector. Tot het portfolio van Van Rijckeghem Transport horen o.m. belangrijke klanten als Colruyt, Van Israel en Van Marcke. Transportgroep Vanderhasselt omvat o.m. Transport Vanderhasselt, Isocom Transport, Trans J.P. Martens en Milktrans. De overname kwam tot stand na begeleiding van het corporate finance team van Baker Tilly Belgium en Van Damme & Partners. Meer info: 02/583.16.10 of http://www.transport-vanderhasselt.be.

(Vlnr.: Philippe Vanderhasselt, Jurgen Van Rijckeghem, Yves Vanderhasselt, Michel Vanderhasselt en Ferdi Renier (Baker Tilly Belgium))