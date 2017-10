zondag 15 oktober 2017

SAIC vestigt Europees hoofkantoor in Luxemburg

China's grootste autofabrikant SAIC Motor Corporation heeft de nieuwe divisie SAIC Mobility Europe opgericht en in Luxemburg gevestigd. Deze tak is verantwoordelijk voor de introductie van producten en diensten in de Europese markt in de komende jaren, zoals Maxus lichte bedrijfswagens en MG personenauto's. SAIC Mobility Europe start zijn activiteiten met de lancering van het bedrijfswagenmerk Maxus op de Europese markt. Het eerste model voor Europa, de Maxus EV80, is een volledig elektrisch aangedreven lichte bedrijfswagen. In eerste instantie zal SAIC Mobility Europe zich voor de commercialisatie van de Maxus EV80 richten op zo'n tweehonderd grote fleet owners in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. De Maxus EV80 is verkrijgbaar als gesloten bestelwagen en als chassis-cabine. Meer info: http://www.saic.com.

