zondag 15 oktober 2017

Avi Networks stelt Diederik Klijn aan tot regional sales manager Noord-Europa

Avi Networks (Santa Clara, Californië) heeft Diederik Klijn (foto) aangesteld als regional sales manager Noord-Europa. Avi Networks biedt innovatieve functionaliteiten voor het beschikbaar stellen van zowel interne als externe applicaties. Het gaat daarbij verder dan de traditionele load balancers, met functionaliteiten als applicatie-analyses, autoscaling en beveiliging van applicaties in datacenters, hybride en public cloud. Klijn nam hiervoor een vergelijkbare functie waar bij Zscaler. Eerder deed hij ruim tien jaar ervaring op in diverse sales-functies in de Benelux en Scandinavië.