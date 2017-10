MDxHealth neemt NovioGendix over

Het beursgenoteerde MDxHealth (Herstal) neemt NovioGendix (Nijmegen) over. Dat is een moleculair diagnostiekbedrijf in private handen dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van non-invasieve vloeibare biopsietesten voor de behandeling van prostaatkanker. NovioGendix maakt gebruik van een urine...