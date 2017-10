dinsdag 17 oktober 2017

cPark-app voortaan ook in Antwerpen beschikbaar

CPark breidt zijn actieterrein uit naar Antwerpen. De Brusselse start-up rolt zijn gelijknamige gratis mobiele app om parkeerboetes te vermijden nu ook uit in de Scheldestad. De cPark-app vermijdt het risico op parkeerboetes, vermits duidelijk wordt aangegeven in welke parkeerzone men zich bevindt en wat het risico op controle is. De app verwittigt ook als een controleur in de buurt wordt gemeld of als de parkeertijd is verlopen. In Brussel telt cPark inmiddels meer dan twintigduizend gebruikers. Maandelijks worden er nagenoeg vijfhonderd controles gemeld. De cPark-app is gratis beschikbaar voor iPhone en Android via cpark.app.link. De start-up maakt deel uit van de Start it @kbc-community. Meer info: https://www.cpark.com.

+ 2 FOTO's