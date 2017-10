dinsdag 17 oktober 2017

Coca-Cola neemt meerderheidsbelang AB InBev in Coca-Cola Beverages Africa over

The Coca-Cola Company heeft het meerderheidsbelang van 54,5% van AB InBev in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) overgenomen. CCBA, de grootste Coca-Cola bottelaar in Afrika, werd in 2016 opgericht via een combinatie van de Afrikaanse niet-alcoholische drinkklare bottel-belangen van SABMiller Plc., The Coca-Cola Company en Gutsche Family Investments. AB InBev, dat later SABMiller integreerde, bereikte vervolgens een akkoord omtrent de overdracht van zijn 54,5%-belang in CCBA aan Coca-Cola. Met de in de december vorig jaar aangekondigde transactie, wordt The Coca-Cola Company referentie-aandeelhouder in CCBA. De finalisering volgt op het groen licht dat verschillende regelgevende instanties in verschillende Afrikaanse landen moesten geven. The Coca-Cola Company heeft de intentie zijn controlebelang in CCBA aan te houden tot een nieuwe franchising-overeenkomst wordt gesloten. Met bepaalde Zuid-Afrikaanse en internatinoale partijen lopen momenteel onderhandelingen omtrent een eventuele instap in CCBA. Meer info: 02/529.15.11 of http://www.cocacolabelgium.be.