woensdag 18 oktober 2017

Smart Solutions opent twee bijkomende outsourcing-filialen

Outsourcing-bureau Full House B.V.B.A. (Izegem), dat kantoren heeft in Izegem en Merelbeke, opent twee bijkomende filialen, met name in Sint-Niklaas en Geel. Full House, dat beter bekend is onder zijn handelsnaam Smart Solutions, heeft momenteel 180 technici in dienst. Het in 2012 opgerichte Smart Solutions focuste initieel voornamelijk op West- en Oost-Vlaanderen. Met de opening van twee bijkomende vestigingen, verbreedt het bedrijf zijn geografische actieradius naar de provincies Antwerpen en Limburg. Gelijktijdig breidt Smart Solutions ook zijn dienstverlening uit. Vanaf januari gaat in het hoofdkantoor in Izegem immers ook Smart Engineering van start, dat zich op de outsourcing van ervaren ingenieurs toespitst. Bij het jaarbegin ziet in Merelbeke dan weer een business-unit voor financiële profielen het daglicht. In Izegem is al een dergelijke buisness-unit operationeel. Tegen de zomer van 2018 betrekt Smart Solutions een nieuw hoofdkantoor in Roeselare. Daarbij hoort ook de start van de Smart Academy, dat, in samenwerking met de VDAB, werkzoekenden tot technische medewerkers zal omscholen. Smart Solutions stevent dit jaar af op de omzetkaap van 11 miljoen euro. Ambitie is volgend jaar naar 18,5 miljoen euro door te stoten. De nieuwe vestigingen van Smart Solutions bevinden zich respectievelijk te 9820 Merelbeke, Molenstraat 43 en te 2440 Geel, Rauwelkoven 87C. Telefoon: 03/304.82.42 of 014/39.48.39. URL: http://www.smartsolutions.jobs.

