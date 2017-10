woensdag 18 oktober 2017

Tim D'Eer is "Jonge Vlaamse Aannemer 2017"

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft Tim D'Eer in Brussel uitgeroepen tot "Jonge Vlaamse Aannemer 2017". De dertigjarige industrieel ingenieur staat mee in voor de dagelijkse leiding van familiebedrijf Algemene Ondernemingen D'Eer N.V. (Sint-Niklaas) en is actief als stuurgroepslid binnen de juniorswerking van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen. Naast Tim D'Eer kregen nog vier jonge aannemers hun plaats voor het voetlicht. Voor de provincie Limburg won Jan Folens (BAM Contractors), in Antwerpen kreeg Yves Aertssen (Group Aertssen) de award overhandigd, Dave Coenen (Corbeels) sleepte voor Vlaams-Brabant de prijs in de wacht en in West-Vlaanderen ging Joachim Govaerts (GRT) met het beeldje lopen.

+ 3 FOTO's