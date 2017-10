donderdag 19 oktober 2017

Studio Janssens herdoopt zich tot Dimitri Janssens Fotografie

Studio Janssens B.V.B.A. (Kasterlee) herdoopt zich tot Dimitri Janssens Fotografie B.V.B.A. Janssens is sinds 2000 actief als fotograaf op zelfstandige basis. Tussen 2002 en 2007 vertoefde hij in Zuid-Spanje waar hij fotografeerde in opdracht van hotels zoals Riu en Playa Senator. Na zijn terugkeer in België nam hij in 2008 de gerenommeerde fotostudio van Rob Koop in Turnhout over. Enkele jaren later werd de studio tot Studio Janssens omgedoopt. Dat spitste zich toen met enkele medewerkers volledig toe op bedrijven in de ruime Kempense regio met kwalitatieve product-, architectuur- en industriefotografie. Thans gaat Janssens solo. Studio Janssens wordt tot Dimitri Janssens Fotografie omgedoopt, dat de focus legt op persoonlijke betrokkenheid, creatieve ideeën en professionele uitvoering. Bijzondere aandacht gaat uit naar interieur- en architectuurfotografie. Dimitri Janssens Fotografie is gevestigd te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 5. Telefoon: 0476/521.531 of http://www.dimitrijanssens.be.

+ FOTO

(Dimitri Janssens)