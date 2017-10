donderdag 12 oktober 2017

"Innovation Plane 2017" op zoek naar innovatie en business in Berlijn

Volgend op het succes van de “Innovation Train” naar Parijs in juni, organiseren Co.Station, BECI en Brussels Creative, met de steun van BNP Paribas Fortis, op 23 en 24 november 2017 een tweedaagse trip naar Berlijn. Via dit event willen de initiatiefnemers de deelnemende Belgische start-ups, scale-ups en ondernemers niet alleen kennis laten maken met het Duitse digitale eco-systeem dat innovatie vanuit een ander perspectief bekijkt dan de Belgische ondernemingen. Het is ook de bedoeling om de Belgische bedrijven te helpen bij hun expansieplannen op de Duitse markt. Naast formele en informele netwerkmomenten met lokale investeerders zijn er ook leermomenten gepland met de belangrijkste actoren uit het Duitse digitale eco-systeem. Net als in juni is er plaats voor honderd ondernemers.

De Duitse hoofdstad is intussen uitgegroeid tot het centrum van het Duitse digitale eco-systeem. Meer dan zestig van de honderd Duitse start-ups (o.a. SoundCloud, HelloFresh, Delivery Hero, …) zijn gevestigd in Berlijn, terwijl ook de belangrijkste investeringsfondsen (DN Capital, DST Capital, Index Ventures, …) er hun kantoor hebben. Duitse investeerders lijken de weg naar Belgische ondernemingen echter niet te vinden. Ook voor Belgische ondernemers staat de Duitse markt niet op nummer één op het ogenblik dat hun bedrijf de stap naar het buitenland zet.

Als Belgische technologiebedrijven worden overgenomen, gebeurt dat hoofdzakelijk door andere Belgische bedrijven (36%), Amerikaanse bedrijven (26%) en beduidend minder door Franse (8%), Duitse (5%) en Nederlandse (5%) bedrijven. Wanneer Belgische bedrijven uitbreiden in het buitenland, doen ze dat ook voornamelijk in de VS of Frankrijk, maar slechts zelden in Duitsland. Deze trip heeft dan ook in de eerste plaats tot doel om Belgische bedrijven te helpen die willen groeien in één van de grootste Europese digitale eco-systemen.

De deelnemers aan het event maken hun keuze uit één van de drie thema’s. Ter plaatse volgens ze een aangepast programma. De drie thema’s zijn: circulaire economie, scaling-up en artificiële intelligentie (AI) en ondersteuning bij het heruitvinden van de stad.