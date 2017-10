vrijdag 13 oktober 2017

MedTech Flanders, BlueHealth Innovation Center en lifetech.brussels gaan samenwerken

MedTech Flanders, BlueHealth Innovation Center en lifetech.brussels hebben hun intentie aangekondigd om samen te werken rond concrete, interregionale projecten met verschillende actoren uit de gezondheidszorg om zo de link te versterken tussen innovatie en de noden van de Belgische ziekenhuizen.

Concreet zullen de drie partijen samen werken rond de begeleiding van start-ups, acceleratietrajecten en informatieverspreiding. Die synergie zal een toegevoegde waarde zijn voor alle start-ups en scale-ups met een focus op digitale gezondheid. Die oplossingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de klinische praktijk in ziekenhuizen. Vandaar ook de start van de samenwerking tussen MedTech Flanders, BlueHealth Innovation, lifetech.brussels en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.

De uitdaging voor de medische zorg, onze gezondheid en de volksgezondheid is om in de toekomst zowel de gezondheidszorg als de kwaliteit van die zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Constante innovatie in medische en biologische technologieën en toepassingen is daarbij onontbeerlijk.

Gelukkig zijn er in België heel wat start-ups en scale-ups actief die werken rond digitale gezondheid. Die initiatieven kennen echter geen grenzen. Vandaar de aangekondigde krachtenbundeling.