donderdag 12 oktober 2017

“Mobility of the Future 2018”: van 22 tot 24 februari op Brussels Kart Expo

Van 22 tot 24 februari 2018 wordt Brussels Kart Expo omgetoverd tot het mobiliteitssalon van de toekomst waar de mobiliteit in al zijn facetten zal kunnen worden ervaren. De summit, genaamd “Mobility of the Future”, omvat een expo, een conferentie en een hackathon.

Drie tracks vormen de rode draad doorheen het hele spektakel: stadmobiliteit & stadsontwerp, slimme en duurzame mobiliteit en, ten slotte, geconnecteerde voertuigen.

Vlaanderen Mobiliteit en Openbare Werken, Febiac, Cronos Groep, UPS, Lab Box, Volvo Trucks, Thomas More, KBC Autolease, Taxistop en Brussels Mobility kondigen alvast hun deelname aan.