vrijdag 13 oktober 2017

Ondernemersvragen vaak verkeerd beantwoord door federale overheid

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) scoren ondermaats in hun relaties met ondernemers. De FOD Economie en de FOD Financiën zijn op het vlak van ondernemersvriendelijkheid de beste leerlingen van de klas. Dat blijkt uit onderzoek via mistery calls en mistery mails dat marktonderzoeksbureau MCP Quality Services tijdens de maand juni verrichtte voor ondernemersorganisatie NSZ. In amper vier gevallen op tien bleek de informatie die telefonisch aan de ondernemers werd meegedeeld, juist en volledig. Ook per e-mail was ruim één derde van de antwoorden op alledaagse vragen van ondernemers ontoereikend.

Ook qua algemene bereikbaarheid kan het bij de onderzochte overheidsinstanties een pak beter. Bij 22% van de telefonische oproepen werd eenvoudig niet opgenomen. Nochtans werden deze oproepen gepleegd tussen 9.00 en 17.00 u, de klassieke kantooruren, en werden enkele algemene telefoonnummers gebruikt die op de home-pagina of de contactpagina van de betrokken overheidsinstantie staan. Een zelfde verhaal bij de mistery mails: 23% van alle verstuurde e-mails naar de federale overheidsinstanties kreeg nooit een antwoord en slechts 51% van de e-mails werd binnen de 48 uur beantwoord.