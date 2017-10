vrijdag 13 oktober 2017

Stad Gent ondersteunt innovatief Stadslabo Timelab op nieuwe locatie

Sinds 1 september 2017 bevindt het makelaarsatelier en de kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat te Gent. Na zeven jaar huisvesting in de Brusselsepoortstraat liep het huurcontract ten einde. De tijdelijke invulling bevindt zich in wat vanaf 2020 een bruisende nieuwe hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Het pand zal volledig gerenoveerd worden.