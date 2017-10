maandag 16 oktober 2017

Vlaanderen sluit toeristisch samenwerkingsakkoord met Catalonië

Vlaanderen en Catalonië hebben in een gemeenschappelijke verklaring het kader vastgelegd voor een nauwere samenwerking op het gebied van toerisme. Eerder werd al een gelijkaardig akkoord met VisitScotland gesloten.

Het “Memorandum of Understanding” tussen Vlaanderen en Catalonië ging op 1 oktober van kracht. In concreto gaan Toerisme Vlaanderen en de Catalan Tourist Board nauw samenwerken. De Vlaamse toeristische organisatie bouwt bijvoorbeeld al tien jaar expertise op rond het lokale draagvlak voor toerisme, wat interessant kan zijn voor een drukbezochte bestemming als Barcelona. Omgekeerd kunnen de Catalanen de Vlamingen nog veel bijleren over pakweg bestemmingspromotie, die de sterkste troeven op een vernieuwende en efficiënte manier uitspeelt.