maandag 16 oktober 2017

Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen ontwikkelen gezamenlijke strategie voor chemie

De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan nauw samen werken om de chemische industrie, die sterk aanwezig is in de betrokken regio’s, verder uit te bouwen. De drie partners lanceren daarvoor een gezamenlijke strategie waarbij de lokale chemiesector de drijvende kracht moet worden in de transitie naar een duurzame wereldeconomie.

Met een tewerkstelling van meer dan 350.000 mensen en een gezamenlijke omzet van 180 miljard euro, goed voor 20% van de Europese chemiesector, is de chemische industrie in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen de thuisbasis van één van de belangrijkste chemie-clusters ter wereld. De chemiebedrijven in de drie regio’s zijn onderling sterk verbonden, leveren op die manier essentiële bouwstenen voor talrijke andere sectoren en bieden zo innovatieve oplossingen voor de globale economische en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen.

De gezamenlijke strategie is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband dat in 2013 is opgestart tussen de chemiesectoren in Vlaanderen en Nederland. Doelstelling van het nieuwe samenwerkingsakkoord is om de unieke chemie-cluster in het hart van Europa aantrekkelijk te houden voor nieuwe investeringen als fundament voor jobs en welvaart. Daarvoor wordt een trilaterale samenwerking opgezet tussen overheid, industrie en academische wereld in de drie regio’s. Samen moeten ze werk maken van een succesvolle toekomst voor de chemiesector binnen een context van toenemende wereldwijde concurrentie en de transitie naar een duurzame samenleving.

Daarvoor werden 21 prioriteiten vastgelegd in vier domeinen: Innovatie, Energie, Infrastructuur en Politiek Beleid.