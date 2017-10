maandag 16 oktober 2017

Flexi-jobs uitgebreid naar gepensioneerden en detailhandel

Het voordelig stelsel van de flexi-job wordt dankzij het succes in de horeca uitgebreid. Niet alleen gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 via een flexi-job aan de slag en een centje bijverdienen. Ook in de handel (bakkers, slagers, winkels, kappers, …) kan men vanaf volgend jaar aan de slag via een flexi-job. De wetteksten werden inmiddels goedgekeurd op een elektronische ministerraad.

Wie een extra centje wil bijverdienen kan sinds 1 december 2015 aan een voordelig tarief gaan flexi-jobben in de horeca. Voorwaarde is dat men minstens vier vijfden werkt bij een andere werkgever. Op wat men verdient als flexi-jobber worden geen extra belastingen betaald. Men bouwt wel extra rechten op want de werkgever betaalt 25% RSZ.

Op vandaag zijn 28.000 flexi-jobbers aan de slag in de horeca. Daarop worden 15 miljoen euro aan RSZ-inkomsten geïnd op jobs die vroeger niet bestonden of die in het zwart circuit zaten. De federale regering besloot derhalve de regeling thans ook toegankelijk te maken voor gepensioneerden en de volledige handel.