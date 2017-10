maandag 16 oktober 2017

Capaciteit carpool-parking Bertem verdriedubbelt

De carpool-parking langs de E40 in Bertem wordt fors uitgebreid: er zijn nu 40 plaatsen, vanaf 10 november zullen dat er 130 zijn. De parking is het slachtoffer van het eigen succes. De gemiddelde bezetting schommelt, volgens de meest recente peilingen, tussen de 120% en 180%. Zowel elke dag wordt er geparkeerd op plaatsen waar dat eigenlijk niet mag, zoals de oprit van de carpool-parking.

Vlaanderen investeert 250.000 euro in de verdriedubbeling van de capaciteit.

Naast de uitbreiding van de carpool-parking in Bertem voorziet de bevoegde Vlaamse minister ook in de nodige middelen voor de aanleg van carpool-parking in Antwerpen (2017), Destelbergen (2018), Kruishoutem en Herentals-Oost (2019).