maandag 16 oktober 2017

Op talent staat geen leeftijd: 4 sterke punten van oudere medewerkers

Oudere werknemers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Hoe ouder, hoe lager de werkzaamheidsgraad in de Vlaamse bedrijven. Bij 50-54-jarigen is 81 procent aan de slag - en die trend stijgt. In de leeftijdscategorie 55-59 jaar is het nog maar 61 procent, maar dat cijfer stagneert. Extra initiatieven zijn hard nodig. Vlaamse werkgevers zijn toe aan een mindshift. “Laat al dat talent niet onbenut, is de boodschap”, zegt Shaireen Aftab, woordvoerster van VDAB. Ook de oudere werkzoekenden zelf doen er alles aan om de werkgevers te overtuigen van hun meerwaarde voor een diverse en productieve werkvloer. Op vraag van VDAB ontwikkelen ze in elke provincie netwerkevenementen waarin ze naar de werkgevers toe stappen om hun ervaring en vaardigheden in te zetten voor bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken.

De ervaren werknemers in je bedrijf staan meer dan ooit hun mannetje en bewijzen ook bij verandering of in nieuwe werkomstandigheden heel flexibel te zijn en een meerwaarde voor elk bedrijf te bieden. Als het aan de deelnemers van de netwerkevenementen ligt, zijn er zeker verschillende sterke punten waarmee ze hun inzetbaarheid voor het bedrijf duidelijk onderstrepen.

1. Ze zijn flexibeler voor opdrachten.

Oudere medewerkers hebben andere familiale omstandigheden. Hun kinderen zijn ouder en meer zelfstandig of zelfs helemaal de deur uit. Daardoor kunnen die medewerkers anders werken, zijn er voor je bedrijf op andere momenten of leggen heel wat flexibiliteit aan de dag voor begin- en eindtijden van hun job. Best handig om een beroep op te doen als je bedrijf met onverwachte of uiterst scherpe deadlines te maken krijgt.

2. Ze zijn snel inzetbaar.

Vijftig- en vijfenvijftigplussers kunnen meestal bogen op een jarenlange werkervaring. In heel uiteenlopende arbeidsomstandigheden. Daar profiteren ze ook van in een nieuwe werkomgeving. Ze hebben geen nood aan een lange inlooptijd om zich te settelen in hun nieuwe job. Ze weten snel waar het op aankomt en wat van belang is voor hun opdrachten. Oudere werknemers houden ook vaker het hoofd koel als er zich problemen stellen of leggen net die noodzakelijke diplomatie aan de dag om er voor te zorgen dat de zaken niet helemaal uit de hand lopen. Daarmee zijn ze van goudwaarde als de stress bij iedereen door de zenuwen giert.

3. Ze blijven gedreven.

Ze hebben de ambitie om zichzelf waar te maken en dingen te realiseren in hun job. Niet voor even, maar voor jaren aan een stuk. Want ze weten dat het gras niet altijd groener is aan de andere kant van de heuvel en staan niet te springen om elk aanbod in overweging te nemen of uit te proberen. “Als ik een job krijg, ga ik er volledig voor”, zegt projectdeelnemer Johnny Moens, “Ik kijk niet naar uren of verplaatsingen. In mijn laatste job werkte ik soms voor een hele week in Luxemburg”.

4. Ze zijn fit en gezond.

Natuurlijk kent elke leeftijd soms zijn onhebbelijkheden en duiken er af en toe kwaaltjes of ongemakken op. Maar door de stijgende leeftijdsverwachtingen zien we ook dat oudere werknemers er heel vaak een gezonde en sportieve levensstijl op nahouden. Ze letten op hun eten, hun gewicht en zijn even vaak als mensen van andere leeftijden op het sportveld of in de fitness te vinden. Ze willen zeker langer werken, maar ook volop kunnen genieten van wat ze realiseren. Zowel professioneel als privé hebben ze nog heel wat dromen om te realiseren. Daarvoor willen ze graag fit en gezond blijven.

“Met het project “Op talent staat geen leeftijd” willen we de deur wat meer op een kier zetten voor oudere werkzoekenden”, zegt Shaireen Aftab. Werkgevers maken tijdens provinciale netwerkevenementen persoonlijk kennis met de motivatie van 55-plussers. Dan valt er weer een stukje drempelvrees weg. Je vindt de data van alle netwerkevenementen op vdab.be.