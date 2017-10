Parcify opent vestiging in Gent

Parcify, gespecialiseerd in pakjeslevering, start zijn activiteiten op in Gent. De start-up levert pakjes waar en wanneer de ontvanger het wil. Het bedrijf was reeds actief in Antwerpen en Brussel. Aan de hand van een GPS-locatie kan de klant via zijn smartphone het pakje opvolgen en met de koerier ...