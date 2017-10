Copaco verdeelt document-scanners Panasonic in Benelux

Panasonic Business breidt zijn samenwerking met Copaco Belgium N.V. (Erembodegem) verder uit. In een nieuw samenwerkingscontract vertrouwt eerstgenoemde de distributie van zijn assortiment document-scanners in de Benelux aan Copaco toe. Copaco verdeelt al het Toughbook-portfolio van Panasonic. Me...