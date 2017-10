zondag 22 oktober 2017

D'Ieteren lanceert nieuwe termijnleningen ten bedrage van 1,3 miljard euro

Belron, wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in handen van D'Ieteren, lanceert een syndicatie op de institutionele schuldenmarkt om het equivalent van 1,3 miljard euro op te halen via nieuwe termijnleningen. Naar verwachting zal twee derden van deze nieuwe leningen in US dollar zijn uitgedrukt, het saldo in euro. De opbrengsten van de nieuwe termijnleningen zullen voornamelijk worden aangewend voor het herfinancieren van Belron's bestaande US Private Placement (USPP)-instrumenten, de terugbetaling van de huidige aandeelhoudersvordering, het uitkeren van een uitzonderlijk dividend (ongeveer 450 miljoen euro) aan de huidige aandeelhouders van Belron en het dekken van vergoedingen en transactiekosten gereleateerd aan de herfinanciering. De nieuwe termijnleningen zullen tot 2024 lopen. De nieuwe termijnleningen doorkruisen geenszins D'Ieteren's plannen om voor Belron een geschikte minderheidspartner te vinden. Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.