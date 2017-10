zaterdag 21 oktober 2017

ADD trekt specialist transportverzekeringen aan

Verzekeringsmakelaar ADD N.V. (Heverlee), onderdeel van KBC Groep en gespecialiseerd in verzekeringen voor bedrijven, werft met Dirk Vanseuningen (foto) een nieuwe specialist transportverzekeringen aan. Vanseuningen werkte van 2003 tot 2010 al bij de tarificatiecel van ADD, maar legt zich nu specifiek toe op de transportsector. Hij brengt ook kennis in huis om nog meer te focussen op verzekeringen voor hernieuwbare energie. Tussen 2003 en 2010 was Vanseuningen bedrijvig voor de Amerikaanse verzekeraar CNA Hardy om vanuit Brussel cargo-verzekeringen op te volgen in België en Nederland en de afdeling Hernieuwbare energie voor de verzekeraar in de Benelux op te starten.