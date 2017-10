(Partner Jonathan Daens en ceo Chris Temmerman)

zondag 22 oktober 2017

Waeg erkend als Salesforce Platinum Consulting Partner

CRM-specialist Salesforce heeft IT-consultant Waeg B.V.B.A. (Brussel) tot Platinum Consulting Partner bevorderd. Het in 2012 opgerichte adviesbureau liet zich vooralsnog opmerken door zijn uitgebreide UX/UI-expertise, gekoppeld aan een diepgaande ERP-kennis. Het bedrijf werkt evenwel al sinds het prille begin ook met Salesforce samen. De digital transformation-expert opende onlangs, na Brussel en Amsterdam, een derde Europees kantoor in Lissabon met het oog op een betere bediening van de Europese markt. Een deel van de backoffice van een internationale klant uit de chemische sector bevindt zich eveneens in Lissabon. De diensten van Waeg, dat inmiddels 35 medewerkers telt, omvatten advies over digitale transformatie ondersteund door automatiserings-tools als Pardot, Salesforce CPQ, B2B e-commerce via CloudCraze en alle Salesforce Cloud-services. Meer info: 02/503.40.05 of http://www.waeg.com.