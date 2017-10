Total Concept zet joint-venture in Nederland op

Total Concept N.V. (Ranst), actief in de standenbouw, showroom-inrichting, lichtreclame en belettering, heeft in Nederland met Abee Reclameproducties (Moordrecht) een joint-venture opgericht. Het zusterbedrijf zal ook in Nederland de merknaam total concept® dragen. Het dienstenpakket is integraal...