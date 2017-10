woensdag 25 oktober 2017

Neanex stelt nieuw BIM-integratieplatform voor

Neanex Belgium B.V.B.A. (Antwerpen), ontwikkelaar van software voor de infra- en bouwsector om informatie, communicatie en werkprocessen beter te beheren tijdens de volledige looptijd van projecten, stelt zijn nieuwe Building Information Management (BIM)-integratieplatform voor. Opzet is de infra- en bouwsector te helpen om over te schakelen van de traditionele, documentgebaseerde praktijk naar een maximaal digitale, data-gebaseerde werkwijze, met als doel een betere samenwerking en faalkostenbeheersing. Het nieuwe BIM-integratieplatform is volledig gebaseerd op het delen van data in plaats van documenten. Alle projectinformatie die tussen projectmedewerkers wordt uitgewisseld en het integrale beheer van bouw- en infraprojecten wordt dankzij het software-platform volledig gedigitaliseerd. Die digitalisering verbetert de samenwerking in grote teams aanzienlijk en dringt de foutenmarge in projecten significant terug. Neanex werd in 2014 in België opgericht als spin-off van iNFRANEA. Het heeft intussen ook een kantoor in Breda. Meer info: 03/286.46.37 of http://www.neanex.com.