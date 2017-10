Groep euro center-èggo huldigt nieuw logistiek centrum in

De zusterbedrijven euro center en èggo hebben hun logistieke operaties gecentraliseerd in Rhisnes, in de buurt van Namen. Voorheen hielden beide ondernemingen afzonderlijke logistieke sites aan in het nabijgelegen Naninne van respectievelijk 6.000 m² (èggo) en 2.000 m² (euro center). De nieuwe accom...