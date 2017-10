dinsdag 17 oktober 2017

“InterSystems Benelux Summit 2017” op 24 en 25 oktober

Op 24 en/of 25 oktober 2017 organiseert software-bedrijf InterSystems (Vilvoorde) zijn “Benelux Summit 2017”. Plaats van het gebeuren is Hotel Beveren te Beveren-Waas. Thema van de top is “Empowering What Matters”.

Op 24 oktober ligt de focus op zowel de strategische als de praktische inzichten in de technologie, met inbegrip van verschillende klanten-testimonials. ’s Namiddags staan drie parallelle tracks op de agenda (Technology Track, Healthcare Track en Retail Track).

Op 25 oktober krijgen de deelnemers de gelegenheid technischer dieper op de materie in te gaan. Daarna volgt de Caché User Group Benelux meeting.

Meer info: 02/464.97.20 of www.IntersystemsBenelux.com.