maandag 23 oktober 2017

Betaald worden in een digitaal tijdperk (Ingezonden mededeling)

De tijd dat we alleen maar met cash konden betalen, ligt al even achter ons. Betalen met de bankkaart is ondertussen overal ingeburgerd, en ook betalen met de smartphone, contactloos betalen en heel wat andere betaalwijzen zijn aan een opmars bezig. Klanten konden nog nooit op zo veel verschillende manieren betalen. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk allemaal?

In uw winkel

De klassieker

Naast cash is betalen met de kaart nog altijd de meest ingeburgerde vorm. Als ondernemer bent u zeker van een snelle en veilige betaling en hoeft u zich geen zorgen te maken over wisselgeld. Afhankelijk van waar u betaald wilt worden, heeft KBC verschillende betaalterminals. Met de vaste toonbankterminal betalen uw klanten gewoon aan de kassa, een draagbare terminal heeft dan weer het voordeel heeft dat u vlot in overal in uw zaak betalingen kunt ontvangen. Vaak onderweg? Dan is de mobiele terminal – die u eenvoudig aansluit op uw smartphone of tablet – de beste optie. Met deze nieuwe generatie terminals betalen uw klanten met de bankkaart en contactloos.

Contactloos betalen is niet meer te stoppen

Hebt u het al geprobeerd? Gewoon even uw kaart tegen de zijkant van de betaalterminal houden, en de betaling is al gebeurd. Het bedrag wordt via een ingebouwde microchip draadloos doorgeven aan de betaalterminal. Voor betalingen tot 25 euro hoeft uw klant zelfs geen pincode te geven. Pas als het totale bedrag van 50 euro is bereikt, moet hij de kaart opnieuw in het toestel steken en zijn pincode ingegeven.

Betalen met de smartphone

De kans dat iemand nog zonder smartphone op pad is, is ondertussen uiterst klein. Daarom wordt ook betalen met smartphone dan almaar populairder. Met de betaalapp Payconiq betaalt uw klant via zijn smartphone en krijgt u realtime bericht van elke transactie. Een betaalterminal of betaalkaart is dus niet meer nodig. De voordelen zijn duidelijk: geen opstart- of abonnementskosten, een verrichting kost amper 0,06 euro per transactie en u moet geen hardware kopen.

Sinds kort kunnen klanten ook met hun smartphone contactloos betalen bij een klassieke terminal die uitgerust is met NFC-technologie. De smartphone even tegen de terminal houden om een betaling uit te voeren is al voldoende. Tot een bedrag van 25 euro kan dat zonder de smartphone te ontgrendelen, boven de 25 euro is dat wel nodig. Alle terminals die KBC momenteel aanbiedt, zijn al uitgerust met die technologie.

Mobiel en contactloos betalen is veilig

Mobiel en contactloos betalen zijn even veilig als de klassieke kaartbetalingen. De systemen zijn uitvoerig getest, hebben speciaal ontwikkelde beveiligingstools en zijn gekoppeld aan de bekende systemen die ook voor uw bankkaart, overschrijving of domiciliëring worden gebruikt. Zelfs als uw klant de smartphone verliest, is het risico beperkt. Op het toestel staan immers geen betaalgegevens. En zelfs als er iets misloopt, is uw klant beschermd.

In uw webwinkel

Laat uw klanten wat later betalen

Bij online shoppen staat gebruiksgemak voorop als u het verschil wilt maken. Meer dan 16% van de betalingen gebeurt al online. Dat betekent dat zo’n 3,1 miljoen Belgen online aankopen doen voor ongeveer 9 miljard euro per jaar.

Met de KBC-Betaalknop in uw webshop kunnen uw klanten vlot betalen met de betaalmogelijkheden van KBC. Het voordeel is dat uw klant bij elke aankoop kan kiezen of het geld onmiddellijk of tot 2 maanden later van de rekening gaat, terwijl u wel onmiddellijk betaald wordt. Bovendien maakt de betaalknop het extra gemakkelijk voor uw klanten omdat ze niet langer naar een kaartlezer moeten zoeken. Verlaten winkelkarretjes behoren zo tot het verleden.

Wilt u het volledige aanbod van betaalmogelijkheden aanbieden in uw webwinkel? Dan is de KBC-Paypage de oplossing. Dit is een betaalpagina in de look-and-feel van uw webshop waarmee uw klanten hun aankopen makkelijk en snel online betalen. Kies zelf welke betaalmethodes u aanbiedt (Bancontact, Mastercard, Maestro, Visa, de KBC-Betaalknop, ...). Alle transacties worden snel en veilig verwerkt en gescand op fraude.

Als ondernemer is het dus belangrijk om in te spelen op alle mogelijkheden, zowel on- als offline. Een klant die makkelijk kan betalen op de manier die hij zelf wil, verlaat uw zaak vaker met een positief gevoel.

