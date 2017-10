dinsdag 24 oktober 2017

Easy Syndic zakt af naar Vlaanderen

Easy Syndic B.V.B.A. (Brussel), dat twee jaar terug zijn dienstverlening als syndicuskantoor voor mede-eigenaars van gebouwen van kleinere omvang opzette, zakt af naar Vlaanderen. Negentig procent van de Belgische mede-eigendommen bestaat uit minder dan zes appartementen. Bijna de helft van de gebouwen (zo'n 100.000) wordt nog vaak op vrijwillige basis door de mede-eigenaars zelf of door een daarvoor afgevaardigde eigenaar beheerd. EasySyndic, dat intussen drie kantoren in Brussel (Vorst, Schaarbeek en Jette) en twee in Wallonië (Nijvel en Namen) telt, stond thans mee aan de wieg van Easy Syndic Flandes B.V.B.A. dat in Brugge een kantoor opende. Momenteel heeft EasySyndic 506 panden in beheer (450 in Brussel, 50 in Wallonië en 6 in Vlaanderen). Ambitie is dat aantal in de komende jaren te verdubbelen en het in Vlaanderen onontgonnen terrein aan te boren. In tegenstelling tot de klassieke syndicus werkt EasySyndic volgens het "à la carte"-principe. De klant kan een basispakket al dan niet aanvullen met extra opties/diensten. Het basispakket houdt onder meer het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer in, evenals de organisatie en het opzetten van de jaarlijkse algemene vergadering. Vanuit het nieuwe kantoor in Brugge zal EasySyndic voornamelijk Oost- en West-Vlaanderen bedienen. Niet uitgesloten is dat er op termijn ook kantoren worden geopend in Mechelen en Leuven. De kantroren van Easy Syndic Flanders B.V.B.A. bevinden zich te 8340 Brugge, Baron Ruzettelaan 1 B.1/1.1. Telefoon: 050/36.28.48. URL: http://www.easysyndic.be.