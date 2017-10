zaterdag 21 oktober 2017

Digitale reclame: De Tijd en L’Echo lanceren het “100% betrouwbaar”-charter

Digitaal adverteren kende de voorbije 10 jaar een steile groei, en werd intussen een vaste waarde in de media-mix. Een verdere positieve ontwikkeling van de digitale advertentiemarkt wordt vandaag echter afgeremd door bezorgdheden bij adverteerders, media en agencies over de betrouwbaarheid van de digitale advertentie-omgeving: issues m.b.t. brand safety, ad fraud en viewability baren de stakeholders in deze markt terecht zorgen.

Mediafin, uitgever van De Tijd en L’Echo, investeert als geen ander in betrouwbaarheid en kwaliteit en dankt hieraan zijn sterke track record van de afgelopen jaren. Mediafin beschouwt "betrouwbaarheid" als zijn core business, niet alleen in de lezersmarkt maar ook in de advertentiemarkt. Daarom lanceren de Tijd en L’Echo een uniek en ongezien initiatief in de markt van digital advertising.

De voorbije maanden investeerde Mediafin fors in nieuwe technologieën en tools om het hoofd te bieden aan de problematiek van ad fraud, brand safety en viewability. Mediafin komt nu met heel concrete oplossingen. De zakenkranten De Tijd|L’Echo gaan met hun digitale adverteerders een vernieuwend en uniek charter aan, een engagement dat drie glasheldere garanties oplevert:

100% human traffic, 100% viewability en 100% conform data protection (GDPR).

Het charter kan integraal teruggevonden worden op de website van Trustmedia (www.trustmedia.be). Mediafin roept iedereen op om het charter door te nemen en te ontdekken hoe betrouwbaar digitaal communiceren in De Tijd en L’Echo voortaan is.

Digitaal is een kerndeel van de duurzame multimediastrategie van Mediafin. Dat levert niet alleen groeiende mediamerken op, maar ook interessante lezers. De Tijd|L’Echo zijn van alle kranten het meest selectief op de actieve bevolking. De multimediastrategie van Mediafin levert dit jaar opnieuw uitstekende resultaten op voor zijn zakenkranten De Tijd|L’Echo. Mediafin werd hiervoor begin 2017 beloond met de Merit Award voor “Media Company of the Year”. Bovendien stevenen de kranten De Tijd|L’Echo opnieuw af naar recordcijfers voor de betaalde krantenverkoop. Beide zakenkranten danken hun groei in grote mate aan het succes van hun abonnementen en het bereiken van new economy-lezers.