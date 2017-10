maandag 23 oktober 2017

Roeland Vriens nieuwe fleet & remarketing manager Ford Belux

Roeland Vriens (foto) gaat op 2 november 2017 bij Ford Motor Company (Belgium) N.V. als fleet & remarketing manager aan de slag. Hij volgt Ronny Veireman op, die het departement Bedrijfsvoertuigen versterkt als field manager CV. In die functie is Veireman verantwoordelijk voor het opvolgen en het uitbouwen van de verkoopsactiviteiten over alle kanalen van de Bedrijfsvoertuigencentra. Vriens brengt twintig jaar ervaring in de automotive fleet business mee. Onlangs trok hij na tien jaar dienst de deur achter zich dicht bij Opel Belgium, waar hij tot voor kort als manager Fleet & Remarketing Used Vehicles werkzaam was.