maandag 23 oktober 2017

Nieuwe referentie-aandeelhouders voor De Groot Funderingstechnieken

Lokale investeerders Guy Hanssens en Julien De Rouck hebben een meerderheidsbelang genomen in De Groot Funderingstechnieken N.V. (Laarne). De aandelentransactie vond plaats na bemiddeling van Aquis B.V.B.A. (Sint-Andries-Brugge). Emmanuel Ertryckx die, samen met zoon Xavier, het bedrijf opbouwde neemt voortaan een ambassadeursrol op. Xavier Ertryckx behoudt de operationele leiding van het bedrijf alsook zijn zitje in de raad van bestuur. Kort na zijn oprichting in maart 2000 kocht De Groot Funderingstechnieken een terrein van 10.000 m² langsheen de Heirweg in Laarne. Gestart met drie medewerkers, stelt de KMO momenteel meer dan vijftig mensen tewerk. Jaarlijks worden een vierhonderdtal werven afgewerkt. Nieuwe aandeelhouders Hanssens en De Rouck zijn ook referentie-aandeelhouder in andere bouwbedrijven. Meteen na hun intrede in De Groot Funderingstechnieken kocht het bedrijf een nagelnieuwe Woltman-paalfunderingsmachine aan, die vijf verschillende paalfunderingstechnieken kan uitvoeren. De Groot Funderingstechnieken is specialist in het plaatsen van berliner-wanden, damwanden, onderschoeiingen en secans-palenwanden, het boren van trekankers, geprefabriceerde heipalen, in de grond gevormde (trillingsvrije) palen (met gedeeltelijke uithaling van de grond of met zijdelingse wegpersing), kokerpalen en pulspalen. Het bedrijf voert ook kwaliteitscontroles uit als statische drukbelasting, trekbelasting, trillingsmeting en ultrasoon-testen. Meer info: 09/355.51.55 of http://www.dgft.be.